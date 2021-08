"Il ponte sullo Stretto è l'alternativa all'Italia dei sussidi", dice Paita (Iv)

L'ultimo capitolo di una storia che si trascina da almeno mezzo secolo è stato scritto mercoledì, quando il ministro dei Trasporti Enrico Giovannini, in audizione alla Camera, ha annunciato un nuovo progetto di fattibilità per il ponte sullo Stretto, stanziando a questo scopo 50 milioni di euro e abbozzando un cronoprogramma, in base al quale l'opera potrebbe essere inserita nelle legge di bilancio 2023. “È stato molto coraggioso, sbloccando una situazione che si trascinava da anni – dice al Foglio Raffaella Paita, deputata di Italia Viva e presidente della commissione Trasporti -. Grazie anche al lavoro della vice ministra Teresa Bellanova, registriamo un netto cambio di passo. Il governo precedente si è troppo spesso trincerato dietro alle lente tempistiche delle commissioni e degli studi di fattibilità. E questa è una critica che vale anche per l'esecutivo Monti”.

