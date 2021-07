I ministri fragilità: Bianchi e Giovannini nel mirino dei partiti

Non c'è solo da prendere la decisione sull'obbligo vaccinale per gli insegnanti. I due ministri, che comunicano poco tra di loro, finiscono nel mirino dei partiti. Lega, regioni e M5s. In vista del semestre bianco possono rappresentare un'insidia per il governo

Non se ne vuole fare una colpa ma dire come stanno le cose. Anche se il governo dovesse sancire l’obbligo vaccinale per gli insegnanti (sarà una decisione del Cdm e sarà collegiale), anche se si riuscisse a vaccinare un gran numero di studenti, rimane insoluto il tema trasporti e quello dei tracciamenti. Proseguiamo. Il piano scuola deve essere condiviso. Ancora. Va stabilito in che modo si tornerà in classe. Ci sono infatti due ministri e due ministeri che stanno rivelando debolezze. Non significa che stanno lavorando male. Significa che stanno rivelando debolezze.