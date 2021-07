"Dalle piazze no pass solo un mare di minchiate. Senza vaccino? Meno diritti". Parla Toti

"Chi non si vaccina sta condannando alla Dad gli studenti. I No pass? Scoppiati complottisti. Una cosa è la filosofia un'altra il virus. La Lega? Bisogna essere chiari con il paese". Intervista al governatore della Liguria, Giovanni Toti

Roma. Il “dittatore della Liguria”, il “gerarca di Genova”. Giovanni Toti si è fatto dunque crescere i baffetti come la disegnano gli imbecilli no vax? “Dicono che sono un dittatore ma i veri dittatori sono loro. Non si vogliono vaccinare e spingono il paese verso la chiusura e verso nuove restrizioni. Hanno un’idea arbitraria della libertà. E’ una schiuma di scoppiati. Agitano complotti delle multinazionali farmaceutiche, ripetono frasi senza giudizio. In mezzo c’è di tutto: anti 5g, terrapiattisti. Nessuno è contro le manifestazioni del pensiero, ma nelle piazze no vax, francamente, ho sentito solo un mare di minchiate”.