Intervista a Marco Bucci: "Obbedire al governo ed evitare le chiacchiere"

In Italia i morti per Covid sono saliti a 580 e dicono che Genova sperimenterà forse per prima la chiusura, la grande zona rossa. “Genova non è ancora zona rossa. La verità è che questa città sta coraggiosamente lottando e che è in corso un’altra sfida che possiamo e dobbiamo vincere”. Il ponte, la ricostruzione, la pandemia. Sindaco, Marco Bucci, la sorte si è accanita su di lei? “Non scherziamo”.

