Boom di green pass. A Salvini e Meloni 82 milioni di schiaffi

Tu chiamale se vuoi piccole tracce di un paese normale. Tracce di un paese che nonostante tutto, nonostante la stanchezza, nonostante la paura, nonostante l’incertezza, in un anno e mezzo di pandemia si è fatto in quattro non per tornare a vivere una vita normale, che chissà quando succederà di nuovo, ma per fare della vita nella nuova normalità un piccolo miracolo di efficienza quotidiana. Le scuole riaprono e green pass a parte, ché i primi giorni sono difficili, i ragazzi entrano diligentemente scaglionati, in aule organizzate, con insegnanti rassicuranti, presidi pazienti, bambini mascherinati, genitori ben distanziati dalle aule dei propri figli (più peso alla delega agli insegnanti e meno peso alle chat su whatsapp ai genitori) e il personale scolastico che tranne qualche caso minoritario è ormai vaccinato all’89 per cento.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE