Brevetti e vaccini

Mentre Israele, Regno Unito e Stati Uniti stanno cominciando a raccogliere i frutti dell’immunizzazione di una quota consistente della loro popolazione, la campagna vaccinale nell’Ue segna il passo. La Commissione europea ha voluto accentrare l’acquisto dei vaccini, ma alla prova dei fatti si è dimostrata incapace di procurarseli. Di fronte a questo fallimento, diversi politici europei hanno tirato in ballo i brevetti, ventilando la possibilità di ricorrere a licenze obbligatorie. Anche in Italia diverse persone e associazioni hanno avanzato proposte simili. Anche se animate dalle migliori intenzioni, queste proposte sono sbagliate. In questo caso i brevetti non c’entrano. Il motivo è semplice: se è vero che in astratto i brevetti possono fare aumentare i prezzi dei farmaci fino a renderli inaccessibili ai più, nel caso specifico tutto si può dire tranne che i vaccini anti Covid siano cari.

