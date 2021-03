Mancano i vaccini o la capacità di gestirli? La sfida di Curcio e Figliuolo

La campagna vaccinale va a rilento perché non abbiamo abbastanza dosi. Dobbiamo battere i pugni in Europa contro le aziende farmaceutiche. E’ necessario acquistare il vaccino russo Sputnik senza attendere l’Ema. Questi alcuni dei refrain ripetuti ossessivamente nelle ultime settimane da governo, opposizione e regioni. Un fronte compatto che indica un unico problema di una campagna vaccinale che stenta a decollare: le inaffidabili aziende farmaceutiche. La questione è, come al solito, più complessa. Ma in ogni caso la discussione sulla carenza di dosi, che pure c’è stata nei primi due mesi dell’anno, è una polemica di chi guarda nello specchietto retrovisore. Eppure la pandemia avrebbe dovuto insegnarci a guardare avanti, a prevedere. Sui vaccini non avviene.

