Francesco Paolo Figliuolo e il triumvirato potentino al governo

Francesco Paolo Figliuolo, il nuovo commissario straordinario per l’emergenza Covid scelto da Mario Draghi in sostituzione di Domenico Arcuri, è un generale di Corpo d’Armata plurilaureato, Cavaliere dell’Ordine Militare d’Italia, commendatore al Merito della Repubblica italiana, istruttore militare di sci e nuoto, grande lettore, bispadre, marito, alpino, potentino. Soprattutto potentino. Come Roberto Speranza, ministro della Salute, e Luciana Lamorgese, ministra dell’Interno, che tra i riconfermati dell’ex governo Conte sono quelli che hanno mantenuto le cariche più importanti e, in un momento come questo, decisive. E’ una contiguità casuale, naturalmente, e tuttavia è affascinante che le tre alte cariche che più da vicino si occuperanno di gestire l’emergenza sanitaria vengano dalla stessa città e che quella città non sia Roma e neppure Milano. S’è composto un triumvirato potentino che, visto dal basso, cioè dal sud, fa un pochino piacere, perché forse (forse) archivierà l’eredità di Emilio Colombo, che i Pittella non hanno mai davvero rimosso, e ai quali certamente Speranza è più vicino rispetto a Lamorgese.

