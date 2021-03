Il rigore a metà del primo dpcm

Il primo dpcm dell’éra Draghi è stato firmato questo pomeriggio a Palazzo Chigi. Contiene un elemento di continuità nella forma (il caro vecchio decreto ministeriale). Contiene un elemento di discontinuità nella sostanza (le misure sono ancora più rigide rispetto agli ultimi dpcm del governo Conte: nelle zone rosse tutte le scuole verrano chiuse e anche in quelle non rosse le scuole potrebbero chiudere). Contiene un elemento di ritorno al buon senso (in tutte le zone è stato eliminato l’incomprensibile divieto di asporto dopo le ore 18). Contiene un elemento forse di incauto di ottimismo (dal 27 marzo, salvo aggravarsi della crisi epidemiologica, nelle zone gialle è prevista l’apertura anche il sabato e nei giorni festivi). Ma contiene anche una contraddizione di fondo che sembra essere il primo vero problema della stagione del governo Draghi: l’incongruenza tra ciò che succede (l’arrivo preoccupante della variante inglese, che ha una velocità di contagio superiore del 39 per cento rispetto a quella originaria e che è alla base del numero alto di regioni che si trovano oltre la soglia critica delle terapie intensive occupate) e ciò che si fa (l’annuncio delle riaperture).

