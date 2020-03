L’Oms non è Pechino

“L’Organizzazione mondiale della sanità prenderà in considerazione l’ingresso di Taiwan nell’istituzione?”, domanda Yvonne Tong, reporter dell’emittente di Hong Kong Rthk, a Bruce Aylward, assistente del direttore generale dell’Oms nonché capo della task force che andò in missione in Cina circa un mese fa. L’intervista si svolge via Skype, e dopo la domanda su Taiwan seguono lunghissimi secondi di imbarazzato silenzio. “Pronto?”, dice la giornalista. “Scusa, non ho sentito la domanda”, replica Aylward. “Okay, gliela ripeto”. “No no, andiamo avanti”. “E’...

