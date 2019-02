Il parente no vax

Darla Shine è la moglie di Bill Shine, il direttore della comunicazione della Casa Bianca di Donald Trump, e tuitta con l’hashtag #ChildhoodDiseases, dicendo che contrarre le malattie infantili “ti tiene in salute e aiuta a combattere il cancro”. Cautela /1: l’account della Shine non è verificato da Twitter, ma dice di essere la moglie dell’“assistente di #Potus”, il presidente degli Stati Uniti. Cautela /2: eviteremo di dire – come hanno fatto alcuni commentatori – che è “pericoloso” che la...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.