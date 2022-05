L'invasione russa in Ucraina: le notizie del giorno

I soldati ucraini barricati nelle acciaierie di Azovstal sono stati evacuati: la Russia parla di resa ma in realtà è stato firmato un accordo. La Svezia ha firmato la richiesta d'annessione nella Nato

La giornata in breve:

Mosca espelle due diplomatici finlandesi

Il ministero degli Esteri russo ha dichiarato in un comunicato ufficiale che due dipendenti dell'ambasciata finlandese a Mosca sono "persone non grate", disponendo così la loro espulsione dal paese. In particolare questa mattina l'ambasciatore finlandese a Mosca, Antti Helantera, è stato convocato al ministero degli Esteri, dove gli eè stata presentata una protesta in relazione alla precedente espulsione di due dipendenti dell'ambasciata russa ad Helsinki; inoltre, sono state espresse da parte del ministero critiche alle sanzioni antirusse dell'Ue, nonchè al "corso conflittuale della Finlandia nei confronti della Russia, compresa la fornitura di armi al regime di Kyiv" e alla copertura dei "crimini dei nazionalisti ucraini contro la popolazione civile del Donbas e dell'Ucraina".

La Svezia ha firmato la richiesta d'annessione alla Nato

La Svezia ha firmato la domanda di adesione alla Nato: il ministro degli Esteri Ann Linde, firmataria del documento, ha annunciato che "è qualcosa di importante e serio, la decisione che crediamo migliore per la Svezia". La richiesta inoltrata dal paese scandinavo sarà inviata insieme a quella della Finlandia, il cui primo ministro Sanna Marin si sta dando da fare nelle ultime settimane affinchè il suo paese possa aderire all'alleanza atlantica.

Il ministro svedese degli Affari esteri Ann Linde firma la domanda di adesione alla Nato. (Henrik Montgomery/TT News Agency via AP)

Tutti gli stati membri dell'Ue sosterranno Finlandia e Svezia nell'adesione alla Nato, ha detto Josep Borrell, capo della politica estera dell'Unione. Borrell ha aggiunto che "spera" che la Nato superi le obiezioni della Turchia. Nel frattempo, anche il presidente della Finlandia, Sauli Niinistö, ha detto che il suo paese e la Svezia potranno raggiungere un accordo con Ankara. "Le dichiarazioni della Turchia sono cambiate molto rapidamente e sono diventate più difficili negli ultimi giorni. Ma sono sicuro che, con l'aiuto di discussioni costruttive, risolveremo la situazione".

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha affermato che l'adesione di Finlandia e Svezia alla Nato probabilmente "non farebbe molta differenza" poiché i due paesi hanno partecipato da tempo alle esercitazioni militari dell'alleanza.

L'assedio di Azovstal è finito: i soldati ucraini sono stati evacuati dalle acciaierie

Nelle acciaierie di Mariupol dove si combatteva da 82 giorni sono stati evacuati 264 soldati, di cui 53 gravemente feriti: non tutti sono stati estratti dai bunker di Azovstal perchè il resto del battaglione è ancora nei sotterranei di cui al momento non si hanno ancora cifre precise. I media di Mosca hanno parlato di una resa e hanno pubblicato sul canale Telegram del dipartimento militare un filmato dei militari ucraini che si consegnano.

In realtà è stato firmato un accordo tra Ucraina e Russia nel quale si prevede uno scambio di prigionieri: non è, quindi, una resa. Il vice ministro della Difesa ucraino, Hanna Maliar, ha dichiarato ieri che 53 soldati gravemente feriti sono stati evacuati in un ospedale nella città di Novoazovsk, controllata dalla Russia e che più di altri 200 sono stati trasportati attraverso un corridoio fino a Olenivka. Avrà luogo una "procedura di scambio" per riportarli a casa, ha aggiunto. Il vice primo ministro ucraino Iryna Vereshchuk questa mattina ha detto: “Dopo che le loro condizioni si saranno stabilizzate, li scambieremo con prigionieri di guerra russi. Stiamo lavorando alle prossime fasi dell'operazione umanitaria”.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha rifiutato di commentare lo stato e il trattamento delle truppe evacuate. "Putin ha garantito che i combattenti ucraini saranno trattati in linea con le leggi internazionali in materia", ha detto. Parlando alla Duma, il presidente Vyacheslav Volodin ha detto che non dovrebbero essere oggetto di scambio ma dovrebbero invece essere assicurati alla giustizia.

Di fatto, dopo la fine dell'assedio all'ultimo baluardo ucraino, Mariupol è caduta interamente nelle mani dei russi, che ora possono vantarsi di aver conquistato la città nella posizione strategica sul mar d'Azov.