Oggi il Papa legge la Bolla che indice il Giubileo

L’appuntamento è per oggi pomeriggio alle 17.30. A quell’ora all’interno della basilica di San Pietro Papa Francesco, in occasione delle celebrazioni per l’ascenzione del Signore, leggerà e consegnerà la Bolla che indice il Giubileo. Fuori dal linguaggio vaticano, si tratta del documento che, da tradizione, ufficializzà la prolamazione dell’Anno santo e indica le sue modalità di svolgimento, a partire dalle date di apertura e chisura e dal tema scelto che, come noto, sarà quello dei “pellegrini di speranza”. La porta santa invece dovrebbe essere aperta l’8 dicembre di quest’anno. Un anno dopo il Giubileo terminerà.

