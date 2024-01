Per salvare Roma non ci resta che il Giubileo

Dopo la batosta rimediata con la candidatura a Expo 2030, per risollevare la capitale rimane solo l’Anno santo. Per il sindaco Roberto Gualtieri è l’occasione irripetibile per provare a ricandidarsi

Ultima fermata Giubileo. All’inizio dell’Anno santo mancano ormai meno di dodici mesi e dopo la sonora sconfitta rimediata dalla capitale nella corsa all’Expo del 2030, in Campidoglio lo sanno benissimo: questa è l’ultima occasione di riscatto. Per il Giubileo a Roma sono arrivati, stanno arrivando e arriveranno investimenti miliardari. Una pioggia di denaro per rimettere a nuovo la città e avviare quella rinascita sulla quale punta forte il sindaco Roberto Gualtieri. “Senza cantieri non ci sono disagi, ma non c’è neppure futuro”, ha detto. L’Anno santo è l’occasione irripetibile per provare a dare una svolta a un degrado che sembra irrimediabile. Il sindaco, che è anche commissario straordinario del governo per questo appuntamento, lo sa. Giubileo, termovalorizzatore e stadio della Roma sono le tre sfide con cui punta a ricandidarsi nel 2026, per essere ricordato tra i “bis-sindaci”. Come Francesco Rutelli e Walter Veltroni, gli unici, da quando il sindaco viene eletto dai cittadini, a convincere i romani a dargli di nuovo fiducia dopo cinque anni di governo. “Il mio orizzonte è decennale, mi piacerebbe portare a termine tutti i progetti che ho avviato”, ha detto Gualtieri negli scorsi giorni.