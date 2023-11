“Sulle licenze taxi il governo ha sbagliato tutto. Io non ho colpe”. Intervista a Gualtieri

Il governo dice che i comuni se vogliono possono pubblicare in 15 giorni le gare per le nuove licenze taxi. Sindaco Roberto Gualtieri, cosa state aspettando? “A fronte di un risparmio temporale calcolato in 45 giorni su circa un anno, Roma perderebbe diversi milioni di euro per questo abbiamo deciso di procedere con la via ordinaria per l’aumento delle licenze”. Eppure il governo dice che con le regole straordinarie ci vorrebbe molto meno: Mit e Mimit hanno anche pubblicato un’apposita circolare con cui vi dicono in pratica “cari comuni, non avete più scuse, fate in fretta”. “Non è così – ribadisce il sindaco di Roma – le lungaggini procedurali per il rilascio delle licenze vengono ridotte solo in misura limitata dal governo: condurre uno studio che giustifichi l’aumento, chiedere il parere all’Autorità di regolazione dei trasporti per il valore delle nuove licenze, deliberare l’aumento dell’organico, ottenere il parere obbligatorio in commissione consultiva sono step ancora obbligatori. L’unico passaggio che viene eliminato dal decreto è la richiesta del parere dell’Autorità sull’aumento, una modifica che ci farebbe risparmiare non più di 45 giorni, perdendo però il 20 per cento del ricavato dall’assegnazione perché, incomprensibilmente, la procedura semplificata è condizionata dall’obbligo di trasferire ai tassisti che già detengono una licenza tutto il ricavato. Per noi che puntiamo a mille nuove licenze ordinarie significa rinunciare a diversi milioni di euro”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE