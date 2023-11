Altro che liberalizzazioni. Il governo dei taxi e delle corporazioni

Il governo ricorda costantemente e correttamente che le risorse sono poche, soprattutto in un contesto in cui è necessario attuare una politica di bilancio “prudente”, come ripete il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Ma spendere denaro non è l’unico metodo esistente per fare politica economica. Esistono riforme che promuovono la crescita economica e favoriscono i consumatori che sono a costo economico zero, sebbene abbiano un prezzo politico. Che però il governo e la maggioranza non intendono sobbarcarsi, soprattutto alla vigilia delle elezioni europee. Si tratta delle liberalizzazioni, che andrebbero effettuate in quei settori che però sono da sempre un importante serbatoio di voti della destra, come ad esempio taxi, balneari e ambulanti.

