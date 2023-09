Ha ragione Ryanair. La guerra alle low cost del ministro Urso non è a costo zero. E i risultati si vedono

I capi azienda si esprimono spesso in modo felpato e indiretto. Nessuno, però, può accusare Michael O’Leary, il Ceo del gruppo Ryanair, di scarsa chiarezza. Commentando il decreto sui prezzi dei voli, ha detto: “È un decreto stupido e idiota, che ridurrà i voli aumentando le tariffe”. Lo stesso vettore low cost si è già mosso in tale direzione: “Abbiamo già ridotto i voli del 10 per cento in Sardegna e lo faremo quest’inverno per la Sicilia. Le nuove rotte di quest’inverno da Orio e Malpensa saranno solo internazionali e non domestiche”.

