Ryanair taglia le rotte e va contro il sovietismo di Urso

Solo un mese fa, il ministro Adolfo Urso pubblicava una foto insieme al ceo di Ryanair Eddie Wilson: “Abbiamo avviato un costruttivo confronto per raggiungere soluzioni equilibrate”. Non è andata proprio così. Ora è scontro aperto. Dopo il decreto voli con cui il governo limita i prezzi massimi dei biglietti verso Sicilia e Sardegna, prima Wilson ha paragonato il governo all’Urss e ora è passato dalle parole ai fatti: Ryanair ha annunciato di ridurre per la prossima stagione invernale dell’8 per cento i voli per la Sardegna. La motivazione riportata dalla compagnia è proprio il decreto sul caro voli che mette un tetto ai prezzi dei biglietti del 200 per cento rispetto al prezzo medio.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE