Gli aspetti controproducenti della battaglia di Urso contro l'algoritmo e il caro aerei 

La polemica che nasce dal decreto-legge del cosiddetto caro voli è scoppiata a metà estate tra il ministro del Made in Italy Adolfo Urso e l’amministratore delegato di Ryanair, Eddie Wilson. La norma del governo è nata dopo che il settore ha registrato un incremento dei prezzi dei biglietti aerei rispetto al 2019, non per speculazione delle compagnie aeree, quanto per l’incremento dei costi per i vettori aerei. Il decreto-legge predisposto dal governo prevede dei tetti massimi ai prezzi dei biglietti aerei per i voli verso le isole, in condizioni particolari di picco di domanda o di emergenza nazionale.

