Capirci di più sull'aumento dei profitti in tempi di inflazione. Il caso della benzina

I guadagni si adeguano alla crescita del costo della vita molto più velocemente di quanto non facciano i salari. Il prezzo dei carburanti può essere utile per capire qualcosa di più su come questo fenomeno si sviluppa.

C’è una discussione fiorente su chi paga gli effetti dell’inflazione. I salari sono sicuramente rimasti indietro nella rincorsa ai prezzi ma dall’altro lato non è vero che in generale i margini di profitto delle imprese siano aumentati. Sicuramente non in tutte le imprese e non in tutti i settori. E’ vero però che i profitti si adeguano all’inflazione molto più velocemente di quanto non facciano i salari e questo spiega la crescita della quota di profitto del pil rispetto alla quota di salari. Con il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro questa anomalia dovrebbe essere superata, sempre che le imprese non scarichino l’aumento dei salari su un ulteriore aumento dei prezzi. Questo dipende sostanzialmente da quanto potere di mercato c’è nei vari settori dell’economia: quanta più concorrenza c’è, tanto meno si possono alzare i prezzi quando aumentano i costi.