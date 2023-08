Il guaio non è il pil che si arresta ma un governo che sull'economia non ha visione né creatività

Non fare nulla è meglio che fare idiozie, certo. Ma se l'esecutivo Meloni volesse trovare un modo per dare una frustata all’economia, oltre che occuparsi notte e giorno del Pnrr, dovrebbe trovare un modo per trasformare la prossima legge di Bilancio nella Finanziaria del taglio delle tasse

Quando non fa nulla, il governo se la cava bene. Quando fa qualcosa, arrivano i problemi. I dati negativi sulla crescita economica registrati due giorni fa dall’Istat hanno costretto gli osservatori a ragionare attorno a due temi importanti, entrambi relativi al futuro dell’Italia. Il primo tema, quello cruciale, riguarda la solidità del nostro paese. C’è motivo di essere preoccupati del meno 0,3 per cento fatto segnare nel secondo trimestre dell’anno? I dati sul lavoro di ieri (a giugno aumentano gli occupati, diminuiscono gli inoccupati, si riducono gli inattivi), sommati alla lenta ripresa della Germania (primo partner commerciale italiano, uscito dalla recessione), uniti ai numeri incoraggianti dell’Eurozona (+0,3 per cento dalla crescita zero del primo trimestre) ci dicono che il rallentamento della nostra economia potrebbe essere episodico. L’improvviso calo del pil ha però posto al centro del dibattito un altro tema più delicato che riguarda un problema reale che esiste all’interno dell’agenda Meloni. Non quello che il governo fa, ma quello che il governo non fa.