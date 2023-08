Voli, benzina, cibo: la strategia di Urso per calmierare i prezzi è un flop

Dopo Intel, pure Ryanair minaccia di lasciare l'Italia in seguito all'intervento del ministro delle Imprese sui prezzi dei voli, sui cui la Commissione europea vuole approfondire. Il piano sui carburanti intanto si è rivelato un fallimento, con prezzi in aumento. E anche sugli alimenti non ci sono risultati

“Nelle scuole la prima lezione di economia che ti danno è che se aumenti l’offerta, diminuiscono i prezzi. Ma se interferisci e restringi i prezzi, le aziende se ne vanno da un’altra parte”. Sono le parole che ieri l’amministratore delegato di Ryanair, Eddie Wilson, ha detto incontrando Adolfo Urso dopo il decreto con cui il ministro del Made in Italy ha messo al bando l’algoritmo di vendita dei biglietti aerei (che utilizzano anche Ita e Trenitalia). “A Malta, a Cipro, alle Canarie stanno esultando per questo decreto perché sanno che noi voleremo di più verso di loro. Per abbassare i prezzi occorre aumentare la capacità, cioè aumentare i posti a disposizione”. Cosi dopo Intel, adesso a minacciare di lasciare l’Italia è Ryanair, che ha definito il decreto Asset illegittimo: “L’Europa spazzerà via le norme italiane, colpevoli di interferire con il mercato. Ho letto le valutazioni di Urso sugli algoritmi – dice Wilson – Spazzatura. Ho sentito tutte queste sciocchezze sui dispositivi Android o Apple dei clienti, che determinerebbero le nostre tariffe (secondo Urso profilano gli utenti a cui aumentare i prezzi). Si tratta di una teoria complottista basata sulla fantasia di persone che non hanno abbastanza lavoro da fare”.