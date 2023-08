Il presidente di Enac sostiene il governo sul calmiere al prezzo dei voli: "Il ceo di Ryanair si calmi"

“Il governo ha fatto benissimo a intervenire sul caro voli, noi lo chiedevamo da tempo, era necessario legiferare per fermare l’esplosione dei prezzi”. Pierluigi Di Palma, presidente dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac), di cui fu già direttore generale tra il ‘98 e il 2003, proprio nei primi anni che seguirono la liberalizzazione del trasporto aereo in Europa, non solo difende ma rivendica la norma inserita dal governo nel decreto omnibus. La legge prevede lo stop agli algoritmi delle compagnie aeree che alzano i prezzi per le rotte verso Sicilia e Sardegna quando ci sono picchi di domanda o se l’aumento porta a un prezzo di vendita superiore del 200 per cento alla tariffa media per quella tratta (e si estende al resto del territorio nazionale in caso di emergenze). Contro l’intervento legislativo si è scagliato il Ceo di Ryanair Eddie Wilson che ha bollato le misure come “ridicole, populiste, illiberali e di stampo sovietico”. “E d’altronde – dice Di Palma – lui viaggia in aereo privato molti problemi non li ha, in compenso vediamo che gli manca, e non poco, il garbo istituzionale”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE