Il misterioso cantiere del mausoleo di Augusto

Che ne sarà del mausoleo di Augusto? A Roma se lo chiedono in molti. Almeno quelli che passano per piazza Augusto imperatore dove dal 2017 un grande cantiere circonda il monumento funebre del primo imperatore. Per circa un anno, nel 2021, era stato riaperto. Adesso è tutto di nuovo transennato: devono terminare i lavori. Ma quali? Sarà tutto pronto per il Giubileo? “Bisogna tenere conto che si tratta del più grande cantiere archeologico che abbiamo mai avuto a Roma e quindi possono esserci degli imprevisti”, mette le mani avanti l’assessore capitolino alla Cultura Miguel Gotor.

