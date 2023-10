A San Pietro in bicicletta. La ciclabile del Giubileo

Arrivare dall’ospedale San Filippo Neri a San Pietro in soli venti minuti di energica pedalata. Se non ci saranno intoppi, durante il Giubileo del 2025, gli aspiranti pellegrini ciclisti potranno percorrere gli ultimi chilometri della via Francigena per arrivare in Vaticano via bici (ma anche a piedi). Tra i principali interventi giubiliari – quelli improrogabili e urgenti – c’è anche il prolungamento di oltre un chilometro della parco lineare di Monte Ciocci-Monte Mario, la pista ciclabile che collega oggi il San Filippo Neri a Monte Ciocci – il colle dei baraccati di “Brutti, sporchi e cattivi” – passando per Monte Mario, Pineta sacchetti e la Balduina, seguendo il percorso della ferrovia urbana FL3. Per arrivare fino a San Pietro, la nuova ciclabile passerà sul vecchio ponte ferroviario per poi imboccare una galleria che, attraversata la Città del vaticano, su una rampa, come uscendo da una botola, condurrà i ciclisti in quello che oggi è un parcheggio di Ama su via Nicolò V. Da qui la ciclabile proseguirà o per la passeggiata del Gelsomino, per arrivare a stazione San Pietro, o per via Cavaliggeri, fino alla basilica.

