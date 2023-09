Il grande ingorgo capitale: ecco tutti i cantieri del Giubileo 

Il grande ingorgo capitale. Che durerà oltre un anno, forse un anno e mezzo. Per portare migliorie alla città in vista del Giubileo 2025, ma mettendo a dura prova la pazienza dei cittadini. Che, da qui alla fine del 2024 (se tutto andrà bene), prima di prendere l’automobile ci penseranno dieci volte. Perché il rischio è di passare intere ore non previste nel traffico. Che, ricordiamolo, non vuol dire solo perdita di tempo ma pure stress psicofisico. Chi può userà di più lo scooter, altri il monopattino, altri ancora i mezzi pubblici, anche se pure i bus dovranno fare lo slalom tra chiusure, cambi di senso di marcia e cantieri. La sorpresa, per molti, è arrivata al rientro in città dopo le vacanze.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE