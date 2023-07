Da San Pietro a Castel Sant'Angelo senza traffico. Il cantiere simbolo del Giubileo

“La pedonalizzazione di piazza Pia con la realizzazione del sottovia punta a far riabbracciare San Pietro con Castel Sant’Angelo. Via della Conciliazione indicava la conciliazione avvenuta tra stato e chiesa, noi vogliamo passare dalla conciliazione all’abbraccio di Roma e dell’Italia con il Vaticano”. I toni di Roberto Gualtieri per lanciare l’intervento più simbolico del prossimo Giubileo del 2025 potrebbero sembrare troppo pomposi. Ma in effetti il sottovia di piazza Pia per forza simbolica, capacità di cambiare il paesaggio e dimensione economica (vale 70 milioni) è senz’altro l’intervento più interessante tra quelli previsti a Roma per il Giubileo del 2025.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE