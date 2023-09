Da San Lorenzo a Balduina: pantani urbanistici

Il complesso dove fu uccisa Desirée è ancora abbandonato

San Lorenzo è ancora un quartiere pericoloso. Due giorni fa tre ragazzi sono stati accoltellati da un 35 enne somalo a colpi di forbici, uno di loro è ricoverato in modo grave. D’altronde, il quartiere è da tempo diventato un ottimo esempio del degrado capitolino e delle sue conseguenze nefaste. Nell’ottobre del 2018 Desirée Mariottini, 16 anni, fu stuprata e uccisa all’interno di un complesso edilizio abbandonato in via dei Lucani. Quello spazio, quel vuoto urbano di officine e capannoni ormai da anni nel degrado, divenne il simbolo di ciò che non andava nel quartiere. La giunta capitolina, guidata allora dalla grillina Virginia Raggi cercò dunque di presentare un progetto di riqualificazione urbana, anche se solo 1.500 metri quadrati degli oltre 12 mila erano e sono di proprietà comunale, mentre il resto degli stabili e delle aree prsenti sono divise tra una decina ti privati. L’allora assessore all’Urbanistica Luca Montuori provò a riunirli cercando di convergere su un progetto unitario che coinvolgesse almeno il 75 per cento dei proprietari, ma l’intesa non fu trovata. Fu così che il comune fece una promessa enorme: esproprieremo i privati e riqualificheremo l’area. Botteghe artigiane, studi d’artista, un intero edificio con piscina, palestra e playground sul tetto. Si sognava in grande. Nel 2021 fu anche approvata una delibera di giunta per avviare il percorso, ma il provvedimento, causa fine mandato, non arrivò mai in Assemblea capitolina, divenendo inefficace. Il sindaco Roberto Gualtieri e l’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia, dopo aver studiato il dossier, hanno deciso di abbandonare il progetto. E l’area è rimasta tale e quale al giorno in cui fu uccisa Desirée. A Luca Montuori che oggi è tornato ad insegnare Progettazione a Roma Tre la scelta non è andata giù: “Sono deluso – dice al Foglio – si sta lasciando la palla in mano ai privati che hanno avuto la responsabilità di lasciare così quel complesso per tanti anni, il nostro progetto era pronto, alla giunta Gualtieri sarebbe bastato portarlo avanti senza temere ricorsi: visto quello che è accaduto lì dentro i presupposti per l’esproprio c’erano”. Non è d’accordo la presidente del II Municipio, la dem Flavia Del Bello: “Quel progetto – spiega – è stato accantonato per ragioni che condivido: innanzitutto l’esproprio costerebbe 22 milioni di euro, inoltre, comune e municipio non hanno le risorse pubbliche per gestire gli spazi che erano stati previsti, ma, soprattutto, i ricorsi sarebbero fioccati lasciando la situazione così com’è”. Anche così le cose non sembrano cambiate. Dal municipio e dal Campidoglio però lasciano intendere che una soluzione potrebbe essere alle porte. I privati che si dividono la proprietà dell’area si sarebbero consorziati e sarebbero pronti a presentare un nuovo progetto comune sfruttando la legge sulla rigenerazione urbana. La proposta, attesa nelle prossime settimane dal dipartimento urbanistica del comune, attraverso lo strumento dei permessi a costruire convenzionati, prevedrebbe la realizzazione di appartamenti (ovviamente non previsti dal piano della precedente giunta che aveva come presupposto l’esproprio). In convenzione, i proprietari si impegnerebbero a realizzare spazi per gli artigiani, una piscina, e gli standard urbanistici (e cioè parcheggi e verde pubblico). Un progetto più piccolo, ma, si ritiene, più fattibile. In attesa di capire se questa proposta arriverà davvero o meno al dipartimento urbanistica del comune a via dei Lucani non è cambiato niente, e a San Lorenzo si continua ad accoltellare.