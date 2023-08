Una sera all'Hotel Butterfly, club (a scadenza) in cui ogni stanza è una sorpresa

“In consolle ci salgo poco. Giusto al mio compleanno e in qualche altra occasione speciale. Per il resto mi piace fare il direttore artistico e far crescere le nuove generazioni di dj”. A parlare è Giancarlo Battafarani (Giancarlino), un’istituzione del clubbing romano, ideatore del Goa insieme a Claudio Coccoluto, locale che ha fatto la storia delle notti capitoline. Ora il Goa non c’è più (dopo la chiusura per Covid è stato venduto lo stabile), ma c’è l’Hotel Butterfly, esperimento perfettamente riuscito di “temporary house”, ovvero quei locali appunto “temporanei”: il Butterfly apre a maggio e va avanti fino al 30 settembre. Gli altri soci sono Daniele Quattrini, Edoardo Caracciolo e Vittorio Palladino. L’idea, che prende spunto dal film Grand Hotel Budapest, è quella di un club come un hotel, dove in ogni stanza c’è una situazione diversa, con grande spazio alle perfomance con gli show del teatro itinerante della Compagnia della Farfalla. Il primo anno è stato ospitato all’interno del complesso delle ex caserme di Via Guido Reni, da cinque anni è all’interno del Foro Italico, prima nella villetta ex Ruggieri, davanti al circolo del tennis, e ora nello spazio vicino alle piscine.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE