Le notti romane sospese tra realtà e finzione

Roma Capoccia - Odo romani far festa

Sin Wai Kin alla Fondazione Memmo, la cena di Muccino e il drink con Rachel Weisz

Chi decide cos’è la realtà e cosa sia l’immaginazione? L’artista canadese Sin Wai Kin risponde con la mostra Dreaming the End, presentata con un cocktail alla Fondazione Memmo, a Palazzo Ruspoli, uno dei posti della capitale da lei scelti per il video insieme a Villa Medici e il Palazzo della Civiltà Italiana, all’Eur. Ai Casali del Pino, sulla Cassia, c’è stato invece un tripudio di piante, fiori e sostenibilità con Floracult, la mostra/mercato organizzata da Ilaria Venturini Fendi, fondatrice di Carmina Campus. Mentre Delfina Delettrez volava al Met Gala, Gabriele Muccino ha presentato la seconda stagione della serie Sky A casa tutti bene al Barberini, seguita da una grande festa danzante alla Galleria del Cardinale insieme a Valerio Aprea, Antonio Folletto, Francesco Scianna, Simone Liberati e Silvia D’Amico, un’attrice “Spaziale”, come il Padiglione Italia della 18esima Biennale Architettura.

Il Romaeuropa Festival festeggerà la 38esima edizione con oltre 90 spettacoli e 500 artisti, tra cui Isabelle Huppert. Cenare a San Lorenzo con Sara Drago, tra i protagonisti di Call My Agent Italia, e la produttrice Pilar Saavedra Perrotta è un vero piacere. Poi arriva Rachel Weisz per un drink e a quel punto la realtà e l’immaginazione diventano una cosa sola.