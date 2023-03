Al funerale di Minà non c'era De Niro ma c'erano Gualtieri, Milly Carlucci e Alba Parietti

Eravamo – ora solo nel ricordo – con Gianni Minà, scomparso di recente e omaggiato con una “festa” (avrebbe voluto che si chiamasse così il suo funerale) in Campidoglio con Alba Parietti, Milly Carlucci, amici, parenti e il sindaco Gualtieri, che con questa presenza ha fatto capire la sua esistenza. Uno come Minà, “fuori dal coro” e “Politicamente scorretto” – come recita il titolo del suo libro uscito per Sperling&Kupfer – intervistò Fidel Castro, il comandante Marcos, i Beatles, Maradona, Muhammad Alì e molti altri. Non lo avremmo mai incontrato a The Sweet Sixties.

