La nuova tendenza della finta nobiltà romana è l'aperitivo senza vista

Terrazze ma senza panorama con “adorabili” funghi riscaldanti. La trovata sono i cocktail con i nomi romanizzati, tra aristocratiche pizze pugliesi

La nuova tendenza della nobiltà romana? “Fare l’aperitivo su una terrazza senza vista”, ci spiega Benedetta Lignani Marchesani che ha organizzato un cocktail su un tetto a Monti che scotta per via di “adorabili” funghi riscaldanti. Tra pizze pugliesi e con nobili pronti a usare i congiuntivi con proprietà di “lignaggio”, troviamo Daphné de Jambelline de Meux, Benedetta Kojanec Carafa d’Andria, Maria Claudia Barbiellini Amidei e Paolo Falcone, pronto per la mostra su Letizia Battaglia. Chissà quanto avrebbe riso la fotografa palermitana leggendo i nomi dei cocktail romanizzati del barman Stefano Cristiani: N’angelo Azzurro, Londonmmiul, Llongailand e il più richiesto, il Pornostare Martini. Quanta eleganza! Ci salva un Sauvignon Blanc ghiacciato, buttato giù senza pensieri’, direbbe Roberto Oliveri, Ronni nella serie Sky Gomorra, che incontriamo da Moschino con Ezia Modafferi Baronio e la dj Sonia Rondini. Champagne al St. Regis al charity dinner per l’Ass.ne Sole di Giorgia Venturini e Claudia Laurelli con Serena Autieri e la coppia hot Boschi/Berruti. Al compleanno del farmacista Marco Gallotta nella casa/riad di Benedetta Scatafassi con Alessandro Preziosi ci danno il gadget più gradito: un sacchetto con mozzarelle di bufala. Sipario.