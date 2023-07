Olimpico Rock, un'estate da record per i concerti allo stadio  

Olimpico rock. Mai come quest’anno lo stadio della capitale è stato utilizzato per i concerti. Tra giugno e luglio ce ne sono stati 18, un record. Quasi uno ogni tre sere. La maggior parte sold out. Intendiamoci, concerti negli stadi ce ne sono da sempre – molti sono entrati nell’immaginario collettivo e della storia del rock – ma numeri come in questo 2023 non si erano mai visti. Segno che lo stadio è un luogo assai gradito al pubblico per vedere e sentire il proprio cantante o gruppo preferito. In una città dove, tra l’altro, le location scarseggiano: per i grandi eventi ci sono Capannelle, PalaLottomatica e Circo Massimo. Al palazzetto dell’Eur, però, l’acustica è pessima, mentre al Circo Massimo oltre la metà del prato si vede malissimo, praticamente solo sui megaschermi. All’Olimpico, per la minor distanza dal palco (che viene posto sotto la tribuna Tevere), questo rischio è scongiurato.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE