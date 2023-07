Caro Gualtieri, il termovalorizzatore non basterà a salvarti

L’unico punto sui cui il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ottiene oggi un consenso esteso è la scelta di realizzare un termovalorizzatore per la città. Con questa opzione Gualtieri ha smentito un decennio di grigia amministrazione dei rifiuti da parte della Giunta regionale di Zingaretti e ha mostrato un profilo discontinuo e decisionista. Contro gli stessi orientamenti del suo Partito. Purtroppo lo stesso il Sindaco non ha fatto negli altri settori dell’organizzazione dei servizi della Capitale. La causa dei malfunzionamenti e delle tante profonde crisi che vive la Capitale sta proprio lì. Nel non avere preso atto dopo gli anni incolori di Alemanno, quelli estemporanei di Marino e quelli inutilmente e demagogicamente pirotecnici di Raggi che non era sufficiente tornare ad una tranquilla amministrazione, fondata sul consenso consociativo delle diverse categorie che alla città dovrebbero fornire i servizi fondamentali. E su un’organizzazione degli stessi tutta accentrata presso le aziende pubbliche municipali. Un conglomerato che con i dipendenti comunali supera abbondantemente i 60.000 dipendenti, restituendo alla città una delle più basse qualità d’Italia. Perché nel frattempo i problemi si sono accumulati, appena nascosti dal rallentamento degli anni del Covid e avrebbero bisogno di rotture e salti di qualità fondamentali come quella compiuta sugli impianti di trattamento dei rifiuti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE