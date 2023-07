"Diritti a tutta birra", Elly Schlein inaugura la festa dell'Unità di Roma

"Diritti a tutta birra" è lo slogan scelto per l'edizione 2023 della festa dell'Unità di Roma, inaugurata, ieri, dalla segretaria del Partito democratico Elly Schlein. "Il Pd si sta battendo con una proposta unitaria insieme alle altre opposizioni per dire che lavoro e povero non possono più stare nella stessa frase. Il governo Meloni non si può girare dall'altra parte. Approvi la nostra proposta di salario minimo perché tre milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori poveri non posso più attendere in questo paese" dice la segretaria ai cronisti presenti alla festa del Pd.

Il primo ad arrivare a Terme di Caracalla è il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che taglia il nastro e sull'emergenza rifiuti nella Capitale dice: "C'è stato un problema molto serio con la flotta legato a tanti problemi, da una parte anche delle irregolarità che sono state scoperte nella gestione impropria delle manutenzioni e su questo abbiamo molta determinazione di un cambio di passo dell'azienda e infatti domani si terrà un consiglio d'amministrazione straordinario". E sui tempi di un ritorno alla normalità per le strade di Roma, il primo cittadino dice che "torneranno pulite quando l'azienda saprà rilanciare il rinnovo della flotta perché abbiamo una flotta vecchia con l'età media di 13 anni quando dovrebbe averne non più di 8 e questo è stato l'effetto delle scelte sbagliate fatte nella scorsa consiliatura".

Tanti gli iscritti Pd presenti alla Festa che sull'azione della nuova segretaria Schlein sono soddisfatti, "un po' meno su alcune figure all'interno del Pd che remano contro questa segreteria" afferma un sostenitore del Partito democratico. Elly Schlein sul palco dialoga con gli studenti, dove spesso le domande sono più lunghe delle risposte. Dopo il confronto la segretaria si è fermata a salutare i militanti, spilla una birra, "non voglio esagerare, facciamo uno shot di birra" dice, ricordando lo slogan della Festa e poi saluta e accarezza un "bassotto democratico" dando un arrivederci ai Giovani democratici.