 Le due grane di Gualtieri: i rifiuti e la Cgil. E sul termovalorizzatore sindacato e sinistra si compattano

Dal welfare ai rifiuti, dai contratti integrativi per i dirigenti ai trasporti, è un po’ di tempo che non passa giorno senza che la Cgil attacchi con comunicati e dichiarazioni di fuoco il sindaco Roberto Gualtieri. Ieri durante una commissione capitolina Trasparenza il delegato della Cgil ha accusato il Campidoglio di aver scelto una “strada opaca nella progressione delle carriere”. Ma l’attacco più duro è arrivato sui rifiuti. Ieri pomeriggio il sindacato ha pubblicato un rapporto sulla situazione rifiuti e trasporti in città, un sondaggio realizzato insieme a Federconsumatori su 765 romani tra i 16 e gli 85 anni. I numeri, che scoperta, sono impietosi. Insufficienze nette per la raccolta dei rifiuti (voto 4,7 su 10) e trasporti (4,9 su 10). Il rapporto è stato commentato dal segretario generale della Cgil di Roma e Lazio Natale di Cola: “I romani non solo bocciano senza appello la gestione dei rifiuti, ma per la prima volta denunciano l’assenza totale di fiducia sul fatto che le cose possano cambiare. Questo dato ci dice che, come più volte abbiamo denunciato, con questo piano industriale dell’Ama non si potranno avere risultati diversi da una gestione quotidiana dell’emergenza”. Inutile dire che il centro del piano industriale è il termovalorizzatore. Da subito la Cgil si è scagliata contro l’impianto.

