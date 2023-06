Cinema (tanto), circo e poco altro nella seconda estate romana di Gualtieri e Gotor

Cinema. Sarà il grande schermo il protagonista assoluto dell’estate romana 2023. Con arene un po’ in tutti i municipi. Ben 24 saranno gli schermi estivi, da quelli consolidati come all’Isola Tiberina, al monte Ciocci, a Monteverde e alla Garbatella, a quelli più recenti o nuovi di zecca come all’interno del complesso del Santa Maria della Pietà, a Tor Bella Monaca, a Corviale o il Floating Theatre al laghetto di Villa Ada (il cinema fluttuante, che prima stava all’Eur). Insomma, che c’è di meglio nelle afose serate di luglio e agosto che vedersi un bel film sotto le stelle? Peccato però che le arene estive dovrebbero essere il minimo sindacale per una manifestazione, l’estate romana, diventata un modello, un brand conosciuto nel mondo, e che quest’anno si rinnova nel titolo Più Roma che mai. Non si vogliono fare paragoni col passato, e del resto i denari per i bandi del Campidoglio scarseggiano, ma forse servirebbe uno scatto in più per un evento culturale della durata ormai di 4 mesi: dal 15 giugno al 15 ottobre.

