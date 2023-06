“Il grande dittatore” di Charlie Chaplin apre il Festival di Caracalla

“The Great Dictator” è la pellicola che apre il Caracalla Festival 2023, stagione estiva del Teatro dell’Opera. Per la prima volta un film di Charlie Chaplin sarà proiettato con le musiche eseguite dal vivo. Anima di questa operazione è il direttore Timothy Brock che da anni cerca, recupera e valorizza le partiture che Chaplin ha scritto per i suoi film. L’appuntamento è dunque per domani alle 21.30 con il più importante dei lavori di Chaplin, sicuramente il più attuale. Lo ricorda lo stesso Brock: “Nel mondo ci sono ancora tanti Hynkel (il dittatore nel film, ndr) e la guerra è una terribile realtà”. Il film racconta di un piccolo barbiere ebreo che ritorna nella sua bottega, nel ghetto di una città immaginaria (Berlino), dopo aver perso la memoria durante la guerra mondiale. Gli ebrei sono perseguitati da Hynkel, il sovrano megalomane che “casualmente” somiglia al barbiere. Questi tenta invano di resistere alle continue vessazioni ma è costretto a fuggire in un paese vicino. Qui è scambiato per Hynkel e invitato a fare un discorso pubblico dove, invece di esaltare la vittoria del male e del sopruso, auspica un mondo più giusto, fondato sull’amore fraterno e la ragione.

