Il fronte della monnezza e dei trasporti fa insorgere alcuni minisindaci dem

Roma d’estate, il caldo, i turisti in continua affluenza, i concerti, le banchine del Tevere di nuovo affollate, i cittadini in movimento, i viaggi in ripresa, i taxi introvabili e la spazzatura che spunta in vie, piazze e marciapiedi. Il sindaco Roberto Gualtieri ha promesso di rendere Roma “pulitissima per il 2026”, ma sul territorio della capitale i minisindaci dei municipi sono in agitazione: è a loro infatti che arrivano, in prima battuta, le proteste degli abitanti e le preoccupazioni di commercianti e cittadini per gli appuntamenti del Giubileo del 2025. E anche se il sindaco ha chiesto alla premier Giorgia Meloni fondi extra per trasporti e decoro in vista dell’anno Santo, e anche se ha promesso nuovi mezzi in affitto per risolvere la questione monnezza e ha chiesto l’estensione dei poteri commissariali, ottenuti dal governo Draghi sull’inceneritore, per affrontare lo stallo sull’Ama, i presidenti dem del V e del VII municipio (Pigneto-Tor Pignattara e Appio Tuscolano), Mauro Caliste e Francesco Laddaga, hanno scritto al sindaco per denunciare l’insostenibilità della situazione. “Vanno individuate al più presto soluzioni temporanee” per evitare di essere sommersi dai cumuli.

