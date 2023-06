Al congresso del Pd laziale, con l'ombra del voto su tempi e candidati

La sconfitta pd alle amministrative si proietta sugli appuntamenti in agenda a livello locale, come il congresso regionale del partito nel Lazio, per il quale, con primarie previste il 18 giugno, i candidati in corsa sono due: Daniele Leodori, ex vice di Nicola Zingaretti e delfino di Bruno Astorre, ex segretario locale scomparso di recente, e Mariano Angelucci, consigliere comunale in quota “riformisti” interni, ieri insorto contro il partito: “Pensavo di averle viste tutte”, ha detto Angelucci, “invece no. Poco fa è arrivata la disdetta della convocazione dell’assemblea regionale…con la quale si doveva ratificare esclusivamente il voto alle primarie, vista la presenza di due soli candidati. Si sarebbero mantenute le convenzioni, i confronti e le discussioni nei circoli, ma si sarebbe evitato il voto, visto che il voto dei soli iscritti non avrebbe comportato nessuna decisione. Invece a distanza di qualche ora, per motivi ‘tecnici’ non meglio specificati, è stata disdetta la convocazione dell’assemblea in modalità online, lasciando nel caos il congresso regionale… Non è bastato il disastro elettorale, si continuano ad umiliare gli iscritti”.

