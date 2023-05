In viaggio verso i congressi locali Pd, con qualche certezza e molti dubbi

Si cercano i profili giusti per la segreteria regionale del Lazio e per quella romana: entro il 26 maggio si può presentare la candidatura. A giugno le primarie: ecco i volti e le sfide

Le date ci sono, e si allungano tra maggio, giugno e luglio, intersecandosi: per il congresso del Pd regionale si parte dal 26 (giorno ultimo per la presentazione delle candidature) e si va dritti ai dieci giorni in cui gli iscritti saranno intenti a pronunciarsi, diretti verso le primarie del 18 giugno. Per il congresso romano, invece, si veleggia senza certezze verso la metà di luglio, momento in cui si dovrebbe avere il nuovo segretario locale (dopo Andrea Casu, eletto deputato). Intanto, si parte da un dato: la vittoria di Elly Schlein, che a Roma ha totalizzato il 69 per cento di consensi, ha fatto sì che i sostenitori della sua mozione entrati al Nazareno siano più di quelli che hanno sostenuto Stefano Bonaccini. Tuttavia si cerca, dicono al Nazareno, un nome che sia al tempo stesso “non divisivo” ma rappresentativo del nuovo corso. (“Pare facile”, dice un parlamentare dem, tra il serio e il faceto).