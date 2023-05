Sondaggi sullo stato dell'opposizione: va forte la coalizione che non c'è

Giorgia Meloni gode di un gradimento che non scende, anche se è tra i più bassi della storia recente. La destra è forte, ma non proprio con il vento in poppa. E il centrosinistra, se fosse unito, sulla carta batterebbe il centrodestra. Numeri per tornare alla politica

Vento in poppa o no? I sondaggi valgono quello che valgono, lo sappiamo, e lontani dalle elezioni che contano, che saranno le europee del prossimo anno, valgono ancora meno. Eppure in una fase tutto sommato piatta della vita politica, con un governo stabile, una maggioranza solida, un’opposizione sfilacciata, un calendario elettorale che non presenta insidie, i sondaggi torneranno a essere per molti mesi il termometro con cui la politica giudicherà se stessa. E se si sceglie di passare qualche ora a spulciare la montagna mastodontica di sondaggi custoditi come da tradizione sul sito del governo, in una sezione curata dal dipartimento per l’Informazione e l’editoria, si scopriranno alcune novità interessanti che a lungo andare potrebbero avere un impatto sulla vita politica del nostro paese. Il primo elemento gustoso, e scoraggiante per le opposizioni, riguarda il gradimento del presidente del Consiglio. Prendiamo i dati Ipsos.