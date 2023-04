Conte e Schlein, la dura vita degli alleati a temi alterni. Lotta a chi è più coerente

Ore 16.30, fine dell’evento. La segretaria del Pd si alza e saluta i cronisti: “Ah, davvero? Erano così lunghe quelle di Draghi?”. La notizia dunque è che Elly Schlein non si è mai vista una conferenza stampa dell’ex premier. Perché davanti a chi le fa notare la similitudine cade dalle nuvole. L’appuntamento, finora sempre evitato, è appena terminato. Dei fiumi di parole della leader dem rimangono questi titoli. Schlein “è perplessa” sull’impegno dell’Italia a raggiungere il 2 per cento del Pil per le spese militari, come previsto dai patti Nato ed è favorevole alla maternità surrogata “ma nel mio partito ci sono sensibilità diverse”. Sul Pnrr è pronta a sedersi al tavolo con Giorgia Meloni visto che il governo “fa scaricabarile”; le correnti (le chiama “innervature”) non sono il male assoluto; non sosterrà la terza candidatura di Vincenzo De Luca in Campania. Ovviamente l’elefante nella stanza è il termovalorizzatore di Roma, la domanda più gettonata. La linea è: la mia segreteria se l’è ritrovato, nelle altre città speriamo di farne a meno. Ore 18.30 Giuseppe Conte compare in via dei Fori imperiali. C’è la manifestazione dei sindaci dei Castelli romani, ambientalisti, M5s, Bonelli & Fratoianni contro il termovalorizzatore. In trecento hanno urlato per un bel po’ di tempo: “Assassini!!”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE