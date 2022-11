Il campo largo non c'è più. Pd in tilt sul Lazio

Questa mattina, dopo un intervento alla Corte dei Conti sul rendiconto di bilancio e una visita privata alle Fosse Ardeatine, Nicola Zingaretti si recherà in via Cristoforo Colombo per rassegnare le sue dimissioni. Dopo 10 anni il governatore dem lascia la Regione Lazio. Si voterà il primo o il secondo fine settimana di febbraio. Il suo è un addio amaro, coincide con la fine della sua strategia politica. “Conte ha rotto l’alleanza che governa il Lazio senza motivo: nel nostro piano rifiuti non ci sono termovalorizzatori, la scelta di Gualtieri invece riguarda Roma dopo che per 10 anni nessuno ha fatto nulla” ha detto il governatore a margine della presentazione del suo rapporto di fine mandato al tempio di Adriano. Un riferimento chiaro alle parole ultimative sull’inceneritore di Roma pronunciate da Giuseppe Conte due giorni fa. Ad ascoltare Zingaretti, seduti in prima fila, c’erano tutti i suoi assessori. Solo due esponenti della giunta erano assenti: le due grilline Roberta Lombardi e Valentina Corrado. Per Alessio D’Amato, assessore alla Sanità che aspira ad essere il candidato del Pd per il dopo Zingaretti, si tratta di “uno sgarbo istituzionale che sancisce una rottura definitiva, la fine del campo largo”.

