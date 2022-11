Effetto regionali: Calenda rinvia la relazione anti-Gualtieri

L’evento posticipato a settimana prossima per convincere anche il sindaco della capitale a sostenere l’assessore Alessio D’Amato, amato dal leader di Azione, ma non da tutta la compagine dei dem

Due giorni fa all’Auditorium Roberto Gualtieri ha presentato il suo “primo rapporto alla città”. Centotrentadue slide e 34 pagine di discorso per raccontare ai romani quanto fatto da lui e dai suoi assessori nel primo anno da sindaco. Ieri alle 11 Carlo Calenda e i suoi consiglieri in Assemblea capitolina (Flavia De Gregorio, Francesco Carpano, Dario Nanni) avrebbero dovuto presentare al Senato la loro contro relazione. Un lungo elenco di cose non fatte, di errori e mancanze. Appuntamento alle ore 11. Poco prima dell’inizio, però, ai cronisti è stato comunicato: “la conferenza stampa è rinviata alla prossima settimana per sopraggiunti impegni di partito”.