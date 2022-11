Roma, ecco il regolamento sul decentramento: ai municipi la gestione dei fondi

Roberto Gualtieri ha vinto le elezioni amministrative poco più di un anno fa con una dichiarazione d’intenti: fare di Roma la città dei 15 minuti. Uno slogan per promettere a ogni romano, in ogni angolo della Capitale, l'aumento dei servizi di prossimità – dalle scuole allo sport e la cultura, dalle biblioteche ai coworking –. Tutto a meno di 15 minuti di distanza. Un passaggio essenziale per questa trasformazione passa dal decentramento amministrativo. Dopo un anno, però, in concreto, l’amministrazione dem non ha fatto ancora niente. Un primo passo ci sarà finalmente venerdì. L’osservatorio per il decentramento – il tavolo dove siedono sei presidenti e sei direttori generali di municipio (di territori diversi) darà il primo via libera alla revisione del regolamento del decentramento amministrativo. “È un fondamentale passo in avanti per inverare la città dei 15 minuti”, dice Andrea Catarci, l’assessore che ha la delega al Decentramento e alla città dei 15 minuti.

