Gualtieri dà ai municipi la gestione del verde urbano. Come decentrare per non governare

Decentramento o confusione? La domanda è d’obbligo. Questo pomeriggio in Campidoglio sono stati convocati i quindici presidenti di Municipio della Capitale. Tre riunioni per cercare di dare in fretta un volto più decoroso alla città. I minisindaci hanno parlato di trasporti con l’assessore Eugenio Patané, del piano di pulizia straordinaria con la responsabile dei Rifiuti Sabrina Alfonsi, ma anche, e soprattutto, di decentramento amministrativo con il sindaco Roberto Gualtieri e l’assessore competente, Andrea Catarci. Il tema è complesso, da anni cuore di infinite diatribe tra Campidoglio e territori. Perché se da un lato i municipi chiedono di poter fare di più, di avere maggiori competenze su strade, scuole e verde, dall’altro per farlo pretendono più risorse finanziare e umane da dedicare ai nuovi compiti. E alla fine il problema è tutto qui. Decentrare senza maggiori denari per fare le cose più che un miglioramento è una truffa. Un gioco delle tre carte ai danni del cittadino che non sa più con chi deve arrabbiarsi quando trova il parchetto sotto casa con l’erba alta quattro metri e la monnezza che gli fa da perimetro, quando strade e marciapiedi sono sberciati e sporchi. Il decentramento si trasforma in un ghirigoro di metrature, caratteristiche ultraspecifiche, cavilli anti intuitivi che, in fondo, nasconde semplicemente una sola e in cui nessuno ci capisce più nulla. Il parco è sporco, per colpa di chi? Risposta inafferrabile. Non solo per i cittadini, ma anche spesso per gli uffici che nella difficoltà di interpretare le regole alla fine possono semplicemente dire: “Ma forse non sarà compito nostro”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE