Cosa dovrebbe fare il governo con i poteri di Roma Capitale

A governo non ancora insediato, il presidente della regione Veneto Luca Zaia ha ricordato allo schieramento di centrodestra come la sua regione attenda l’attuazione del regionalismo differenziato previsto dal comma terzo dell’articolo 116 della Costituzione e per cui in Veneto, e non solo in Veneto, si è tenuto anni fa uno specifico referendum.

