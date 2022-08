“Statalismo e federalismo”. Ora Meloni soffia alla Lega anche la battaglia per l'autonomia

Per un attimo, la benevolenza di chi ha il vento in poppa. “Puntiamo a governare con la coalizione di destra”, dice Luca De Carlo, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia in Veneto. “Le dinamiche interne e le sfide elettorali con la Lega non mi appassionano. E credo non interessino nemmeno ai nostri cittadini, che non vedono l’ora di un esecutivo a forte trazione meloniana”. Poi però basta riportare i malumori in casa Carroccio: l’allarme per l’autonomia a rischio, madre di tutte le battaglie, in caso di Giorgia in trionfo. “Eh no”, sbotta il senatore. “Non c’è alcuna contraddizione fra presidenzialismo e federalismo. Un programma del genere noi lo presentavamo già nel 2018. E da allora non abbiamo mai amministrato: davvero c’è chi accusa FdI per l’immobilismo che ha seguito il referendum?”.

