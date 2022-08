Giorgetti: "Non sarò più ministro". FdI vuole che resti

Rimini. Le possibilità sono due: o Giancarlo Giorgetti è il più formidabile sopravvalutato d’Italia o è davvero, come ha confidato un funzionario di stato, “la seconda mente più raffinata d’Italia”. La prima sarebbe quella del premier uscente. Siamo da quattro giorni al Meeting di Rimini e solo due ospiti hanno rifiutato il punto stampa. Il primo è stato Draghi, il secondo Giorgetti. Sapete a quale evento ha partecipato? Il titolo è “Le chiavi della ripresa”, dove sta entrando e dicendo, alla sua maniera, camminando, “ma non ve lo hanno detto che non sarò più ministro?”. Sapete dove è candidato? A Sondrio, in Valtellina, come il Čechov dello scrittore Aldo Buzzi che ripeteva: “Sopporta, cosacco, e diventerai ataman”. In Russia era il grado militare del capo.

